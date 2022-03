Clement daags voor clash tegen PSG: "Moeten terugvechten op een mooie manier"

Zijn stoel wankelt een beetje in Monaco maar Philippe Clement heeft geen tijd om na te denken over zijn functie. Enkele dagen na de uitschakeling in de Europa League, staat namelijk de clash tegen PSG op het programma.

Op de kanalen van de ploeg zelf blikt Clement alvast vooruit op het duel tegen de leider terwijl Monaco maar op een magere 8e plek staat en al op 6 punten staat van een Europees ticket (9 punten van een Champions League-ticket).

Na de uitschakeling in de Europa League, het verlies tegen Strasbourg en de uitschakeling in de halve finale van de Franse beker, is de situatie penibel in Monaco en dat beseft Clement ook: "Ik ben er zeker van dat mijn spelers zullen reageren. Ze waren teleurgesteld na het verlies tegen Braga maar tegelijkertijd ook super gemotiveerd om iets neer te zetten tegen PSG zondag", klinkt het.

"Voor elke club in de Ligue 1 zijn de wedstrijden tegen PSG de meest belangrijke en er zijn ploegen die bewezen hebben dat er wel wat mogelijk is tegen hen om punten te rapen. En zelfs als we verliezen zijn er nog 9 wedstrijden te gaan en is er dus nog heel wat mogelijk", probeert hij de rust te bewaren.

Ervaring met Club Brugge

Met Club Brugge speelde Clement dit seizoen al eens tegen PSG. In de groepsfase van de Champions League pakte Club in eigen huis toen een mooi punt om in Parijs kansloos tenonder te gaan. "Het is altijd interessant om al wat info te hebben maar de situatie is helemaal anders nu. We zullen nu een goed georganiseerd blok moeten tonen. Alles zal perfect moeten zijn want we willen terugvechten na de nederlagen", besluit hij.