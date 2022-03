Beloftencoach Mathijssen laat zich uit over twee jonge talenten: "Hij kan wereldniveau worden"

Bondscoach Roberto Martinez en beloftencoach Jacky Mathijssen zweren dat er nog voldoende talent klaarstaat en dat we na deze generatie niet zullen wegzakken uit de top tien van de wereld. Mathijssen ging ook dieper in op twee namen die we in de toekomst zullen zien bij de Rode Duivels.

Doelman Maarten Vandevoordt als eerste, die op zijn 19de al vaste waarde is bij Genk. "Maarten heeft het talent om een topkeeper van wereldniveau te worden. De kwaliteiten zijn aanwezig, daarnaast zullen er nog andere stappen gezet moeten worden", aldus Mathijssen in HBvL. "Hij moet mentaal overeind blijven, de juiste keuzes maken. Maar hij zit op de juiste weg en heeft een voorsprong op het normale traject van een keeper van zijn leeftijd. Het is aan hem om die voorsprong te behouden. Er is geen enkele reden om aan Maarten te twijfelen.”

Bij Genk loopt er nog een tweede rond. Luca Oyen is nog geen basisklant, maar heeft wel heel veel potentieel. "Als er één speler is waarover Wesley (Sonck, coach van nationale U19, nvdr.) praat, dan is het over Luca. Stel dat een club een berg geld voor hem over heeft, dan denk ik niet dat die hetzelfde plan kan voorleggen als KRC Genk en de KBVB. Luca weet dat Genk en de bond voor hem zorgen, dat we hem samen sterker willen maken, waardoor hij in de toekomst misschien ooit voor de Rode Duivels zal uitkomen.”