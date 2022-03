'Mykha' vertelt over vreselijke situatie in zijn thuisland: "Als het moet, keer ik terug. Zelfs om de wapens op te nemen"

Terwijl in Oekraïne de nutteloze oorlog verdergaat, moet Bogdan Mykhaylichenko zondag de wei voor de topper tegen AA Gent. In Het Nieuwsblad vertelt Mykha over de vreselijke situatie in zijn thuisland en een eventuele terugkeer.

"Het is zwaar, want mijn vriendin en ik zijn niet bij onze familie. Ze zijn nog steeds thuis, in een voorstad van Kiev. Gelukkig werken de internet- en telefoonlijnen nog, zodat we minstens om de drie uur contact hebben. De explosies komen steeds dichterbij. Telkens als de sirenes loeien, moet mijn familie gaan schuilen in de kelder." "We proberen nu om mijn mama en tante er weg te halen. Mijn vader is 50 en mijn broer 27. Zij mogen het land niet verlaten. Zij komen in aanmerking om opgeroepen te worden. Je moet op het ergste voorbereid zijn. Veel ex-voetballers zijn al aan het strijden", aldus Mykha. "Of ik zal terugkeren als ik de vraag krijg? Ik denk daarover na. Als het moet, ga ik terug! Desnoods om zelf de wapens op te nemen, zeker als mijn familie beschermd moet worden."





