Grote verrassing: Antwerp haalt Marc Overmars in huis

Antwerp houdt om 13 uur een persconferentie op De Bosuil. En dat wordt er eentje met heel groot nieuws.

"RAFC heeft belangrijk nieuws te melden. Daarom houden we over een uur, om 13u00, een persconferentie in de perszaal van de Bosuil. Jullie zijn van harte welkom", aldus Antwerp deze middag.

Dat belangrijk nieuws is de komst van Marc Overmars als nieuwe technisch directeur bij The Great Old, zo blijkt.

Overmars

Hij wordt zo de opvolger van D'Onofrio, die vorig jaar vertrok bij Antwerp en nooit helemaal werd vervangen - algemeen directeur Sven Jacques was 'interim-TD'.

Overmars verbrak onlangs de samenwerking met Ajax Amsterdam, nadat hij in opspraak was gekomen voor grensoverschrijdend gedrag.