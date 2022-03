Hoofdsponsor Antwerp over komst Overmars: "Mijlenver van de waarden van ons bedrijf"

De komst van Marc Overmars sloeg in als een bom. Ook Heylen Vastgoed, hoofdsponsor van de Great Old, zit toch verveeld met de aanstelling van de Nederlander.

"We wisten dat er groot nieuws kwam, maar dachten veeleer aan een trainer of nieuwe speler. We zijn verrast door de aanstelling van Overmars en zitten met een dubbel gevoel", aldus Cedric Vanhencxthoven van Heylen Vastgoed in GVA.

"Sportief kan dat een heel goeie beslissing zijn, maar de zaken waarvoor hij in opspraak is gekomen zijn niet goed te praten en staan mijlenver van de waarden van ons bedrijf."

"We kunnen alleen maar hopen dat de club, en alle mensen die deze beslissing hebben genomen, voldoende elementen hebben gezien om tot een correcte inschatting van de feiten te komen", besluit Vanhencxthoven.