Debat van de week: Antwerp haalt play-off 1 niet en wat denkt u van de aanwerving van Overmars?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de strijd om play-off 1. Club Brugge en Union zijn al zeker, maar de strijd om plekken 3 en 4 is nog heel spannend. Door de zege van AA Gent tegen Anderlecht zijn de Buffalo's over paars-wit in de top-4 gesprongen, maar de twee laatste speeldagen kan er nog veel gebeuren. Als het van u afhangt, dan lijkt Antwerp het meeste kans te hebben om er alsnog naast te vallen op basis van de resultaten van onze poll. Ondertussen heeft Antwerp met Marc Overmars een nieuwe technisch directeur aangesteld. Daarover valt ook wel een en ander te zeggen. Te vroeg? Of net een goede keuze? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat vinden jullie van de aanstelling van Overmars bij Antwerp? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Goed, want het sportieve is belangrijk 47% Goed, al had de timing beter gekund 13% Niet goed, dit is (veel) te snel 13% Niet goed, zo'n man hoort niet langer thuis in het voetbal 27% Stem Je kan nog stemmen tot 26/03/2022 11:00.