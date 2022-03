Jérémy Doku verlaat het trainingskamp van de Rode Duivels

Pech voor Jérémy Doku. Twee weken geleden liep hij een spierblessure op bij Stade Rennais. Door Roberto Martinez werd de kwieke aanvaller desondanks toch opgeroepen voor de interlands tegen Ierland en Burkina Faso.

Doku kon deze week nog niet meetrainen bij de Rode Duivels. Nu is er beslist om hem terug te sturen naar Stade Rennais.om daar verder te revalideren. Bij Stade Rennais.zullen ze tevreden zijn want zij hadden al kritiek geuit omdat een geblesseerde speler toch werd opgeroepen voor de nationale ploeg.

UPDATE: @JeremyDoku left the camp and returned to his club. #DEVILTIME