Standard-verdediger schlemiel in levensbelangrijke interland: eigen doelpunt en rode kaart in vier minuten tijd, WK-ticket op de helling

In Afrika worden vrijdag de heenwedstrijden afgewerkt van de barrages. Daarin worden de vijf Afrikaanse WK-tickets voor Qatar verdeeld. Mali nam het in eigen huis op tegen Tunesië. Het draaide uit op een ongekende lijdensweg voor Standard-verdediger Moussa Sissako.

In minuut 37 kreeg Sissako geen al te beste bal aangespeeld. De spits van Tunesië zette de Standard-speler onder druk. Sissako wilde het oplossen met een terugspeelbal, maar had niet gezien dat de doelman naast zijn doel stond. Het leer hobbelde tergend traag tegen de touwen: 0-1 voor Tunesië.

Knop omdraaien, zou je denken. Maar voor Sissako was de ellende dan nog niet voorbij. Amper vier minuten na de 0-1 ging de doorgebroken Jaziri naar de grond. Op de beelden was niet uit te maken of Sissako de spits al dan niet haakte, maar de ref was onverbiddelijk: rood.

Bij de rust keek Mali tegen een 0-1-achterstand aan.