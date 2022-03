Siebe Van der Heyden mag dromen: "Een verrassing op training en we zoeken iemand die de rol van Vertonghen kan overnemen"

Dat is nogal een week geweest voor Siebe Van der Heyden. Eerst was hij al euforisch om opgeroepen te zijn en daarna mocht hij ook nog eens de volledige wedstrijd spelen in het Lotto Park. Daarbovenop kwamen vrij lyrische woorden van de bondscoach.

Van der Heyden is dus echt niet kansloos om naar het WK te gaan. De bondscoach is al een hele tijd op zoek naar een stand in voor Jan Vertonghen: een linksvoetige centrale verdediger. Zoveel lopen er daar niet van rond. Elias Cobbaut is al afgeserveerd, Hannes Delcroix is enorm blessuregevoelig. En dus gaat het vooral tussen Arthur Theate en Siebe Van der Heyden.

Beiden spelen alles bij hun club en doen het ook goed. Twee keiharde verdedigers met wendbaarheid en snelheid. "Die positie is heel moeilijk te vinden", aldus Martinez na de match. "Iemand die de ruimte kan verdedigen zonder uit positie te gaan lopen... Jan Vertonghen is daar een meester in op die positie. Siebe was een verrassing op training. Je zag hem ook tijdens de match groeien. Er zijn nog heel veel dingen die nieuw zijn. Maar het is voor mij heel belangrijk dat we iemand hebben die nu de positie van Jan kan overnemen als het nodig zou blijken."