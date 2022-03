Leven van ex-topspits Anderlecht hing aan zijden draadje: "Ik haalde het, mijn vriend niet"

Ex-Anderlecht-spits Nenad Jestrovic heeft afgezien van zijn coronabesmetting een jaar geleden. Jestrogol zijn leven hing zelfs aan een zijden draadje en hij zag één van zijn vrienden - die samen met hem besmet werd - het niet halen.

Jestrovic werd besmet in een tennisclub in Belgrado. "Savo Milosevic, ex-Parma en ex-Aston Villa, was er ook en testte ook positief, net als mijn vrouw en mijn zoon. Twee personen van onze groep werden ernstig ziek: de tennisleraar van mijn vrouw en mijn zoon, die overigens een vriend was, en ik", vertelt hij in HLN. "We lagen samen in een van de vijf ziekenhuizen in Servië die speciaal voorzien waren om mensen met een corona­besmetting op te vangen. Mijn vriend stierf op zijn 44ste, ik overleefde het.”

Maar het scheelde ook niet veel bij Jestrovic. Hij lag veertien dagen op intensieve zorgen. "Je kan je niet inbeelden hoeveel ik heb afgezien. Ik voelde me als een vis... maar dan uit het water. Om naar het ziekenhuis te gaan om röntgenfoto's te laten nemen, wilde ik niet rondgereden worden in een rolstoel. Je kent me, hè. Maar ik was gewoonweg buiten adem na tweehonderd meter wandelen. Ik had zelfs de kracht niet om een douche te nemen. Het was een ramp, ik had een lichaamstemperatuur van 39,5 graden. Een cruciaal moment was de achtste dag, wanneer mijn koorts toch begon te verminderen.”