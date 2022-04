Na de nederlaag van Beerschot heeft Greg Vanderidt alleen lovende woorden voor Club Brugge: "Dit Club Brugge is van een ander niveau"

Het was geen gemakkelijke avond voor Beerschot. Degradatie een feit en dat Club Brugge op bezoek krijgen. Vanderidt was tevreden over de prestatie van zijn doelman en had lovende woorden voor zijn doelman tijdens de persconferentie.

"We moeten daar niet flauw over doen", opent de trainer van Beerschot Greg Vanderidt de persconferentie na de verliespartij tegen Club Brugge. "Je hoopt op een correcte wedstrijd van uw spelers. Iedereen kent de situatie waarin we inzitten en de omstandigheden. Je hoopt ook dat je geen scenario gaat krijgen zoals tegen Anderlecht met een afstraffing. Voetbal draait om doelpunten maken en we hebben vandaag het geluk gehad dat Club Brugge niet al zijn kansen benutte. Langs deze weg wil ook Antoine Lejoly feliciteren met zijn prima prestatie." Vanderidt had ook lovende woorden voor het voetbal van Club Brugge. "Dit Club Brugge is van een ander niveau, van een andere dimensie. Ik bewonder ook enorm de manier hoe dat ze het brengen. Als je ziet wat een drive tegen de laatste, als je ziet wat namen. Die rollen hun mouwen op en gaan ervoor. Die zetten druk, die gaan 90 minuten er volop tegenaan. Dus ik kan ze enkel maar feliciteren."