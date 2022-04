'Man van de match' in #KVMKVK? Menig kandidaat maar Cuypers was belangrijkste man op veld en krijgt alle lof

Verschillende spelers konden in KVM - KVK de titel 'man van de match' claimen. Hugo Cuypers was gelet op het uiteindelijke resultaat de speler die bij ons het meest in het oog sprong.

Op het eerste zicht mocht Amine Benchaib zeker tot 'man van de match' gekroond worden: hij was de enige die tweemaal de weg naar de netten vond. Zijn tweede treffer was dan ook nog eens een beauty: Alleen: zijn ploeg moest zonder punten naar huis. En er zijn wel enkele spelers die een serieus aandeel hadden in het vorm geven van het resultaat.

Aangezien het voor de thuisploeg cruciaal was om de punten thuis te houden in de strijd om de Europe play-offs, mag dit ook wel in acht genomen worden. Zo waren er Gaëtan Coucke en Thibault Peyre die zich ontpopten tot redders van dienst bij een strafschopfase. De beste man langs Mechelse zijde was echter Hugo Cuypers en die stond er helemaal op het moment dat zijn ploeg hem nodig had.

© photonews

Na de 1-2 van Benchaib leek het Mechelse schip helemaal te zinken, en de hoop op deelname aan de play-offs leek ook gaan vliegen. KVK kreeg zelfs kansen op 1-3. Net op dat moment joeg Cuypers vol overtuiging de 2-2 tegen de netten. Er waren veel sleutelmomenten in deze partij, maar dit was er zeker één van. Reken daar nog al het werk bij dat Cuypers verzette en dan was de spits toch wel de meest bepalende speler.

"We weten wat Hugo kan en voor welke kwaliteiten we gevallen zijn. Het is terecht dat hij geprezen wordt", onderstreept Wouter Vrancken. "Zijn kwaliteiten komen bij ons tot uiting. Hij past goed in onze manier van spelen."

© photonews

"Een spits die zo veel werkt en ook nog eens doelpunten maakt: die kom je niet vaak tegen", beseft ook Rob Schoofs. "Hij heeft een geweldige actieradius, werkkracht, duelkracht... Kortom, het is een echte spits voor Mechelen. Hij heeft wel de kwaliteiten om het verder te schoppen en daar is hij geweldig mee bezig. Hij is professioneel en houdt de voeten op de grond. Chapeau voor hoe hij zich ontwikkelt."