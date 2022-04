Blessure Verschaeren lijkt - voorlopig - wel mee te vallen

De Anderlecht-fans houden hun hart vast, want publiekslieveling Yari Verschaeren moest zondag het veld geblesseerd verlaten. Met ook al Majeed Ashimeru out is het niet het moment om nog een basisspeler te verliezen.

Verschaeren greep immers meteen naar de lies. Een scheurtje daar zou de rest van zijn seizoen hypothekeren. Maar zover zou het niet komen. "Ik denk het niet. Hij had er al wat last van bij de nationale ploeg en heeft daarna niet de ideale voorbereiding gehad", aldus Vincent Kompany. Kompany denkt dat Verschaeren net op tijd er de brui aan gegeven heeft. "Hij voelde het op dezelfde plaats als eerder en is uit voorzorg gaan zitten. Ik hoop dat hij naar zijn lichaam geluisterd heeft en op tijd gestopt is."