Peter Vandenbempt vol lof voor Anderlecht én Gent: "Dat zou onvergeeflijk zijn" en "Horen ook thuis in play-off 1"

Het was een pittig voetbalweekend, waarbij RSC Anderlecht zijn stekje in play-off 1 opnieuw beet lijkt te hebben. Peter Vandenbempt was ook vol lof voor paars-wit.

"Anderlecht speelde indrukwekkend goed. Met energiek, gedisciplineerd en collectief teamwork heeft het de tegenstander versmacht", aldus Vandenbempt bij Sporza. Gent ook goed bezig, maar ... "Vooral in het eerste halfuur zat alles erin: agressiviteit, snel voetbal, heerlijke combinaties, veel beweging, veel diepgang... en technisch was het verzorgd. Dat zien ze graag in het Astridpark. Als ze het nu nog zouden weggeven, dat zou onvergeeflijk zijn." En zo lijkt het een play-off 1 zonder Gent te worden: "Met 22 op 24 zet Gent het gemiddelde van een kampioen neer, maar het kwaad is vroeger al geschied. Hoeveel kansen hebben ze de nek niet omgewrongen? Zonde, want het goeie voetbal van AA Gent hoort thuis in play-off 1."