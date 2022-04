Top&Flop Verdriet kent geen kleuren, Club Brugge en Anderlecht vs Standard, Antwerp en Zulte Waregem

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Verdriet kent geen kleuren Vorige week ontviel ons Miguel Van Damme en dat heeft er ferm op ingehakt in de voetbalwereld, want de goalie van Cercle Brugge was een voorbeeld. Niet alleen als doelman, maar ook als mens. Een echte vechter, die iedereen wist te beroeren. Op alle velden - en zeker op Jan Breydel - waren er dan ook mooie eerbetoons aan de man. Club Brugge Ook Club Brugge blijft ondertussen de overwinningen opstapelen. Zelfs met de voet een beetje van het gaspedaal blijven ze indruk maken, nu ook tegen Beerschot. © photonews Noa Lang kreeg nog eens een basisplaats en overtuigde, Skov Olson was niet voor het eerst de grote held op het middenveld. Anderlecht dartelt RSC Anderlecht van zijn kant lijkt klaar voor play-off 1. Aan Charleroi had het op geen enkel moment écht een kind. Paars-wit lijkt klaar voor de strijd, maar moet op de slotspeeldag wel nog vol aan de bak om ook effectief de top-4 vast te houden. FLOP Standard Standard Standard blijft in de malaise verder denderen. Het heeft nog geen licentie en moet op dat gebied dus al herkansen. En met 36 punten moet het zich ook op voetbalgebied stilaan echt schamen voor het seizoen dat ze op de mat hebben gelegd. Ook tegen leider Union was het heel erg bleek allemaal. Antwerp Antwerp zit in de top-4 en mag zeker play-off 1 spelen. Qua resultaten mogen ze dus niet ontevreden zijn van wat Priske er neerzet. Maar ook tegen OH Leuven was het spel opnieuw echt niet om aan te gluren. Voor de zoveelste keer werd met 0-1 gewonnen, zonder te overtuigen. Essevee Zulte Waregem is met 32 punten - en dankzij een laat doelpunt van Oostende tegen Seraing - eindelijk gered. Het was echter met dichtgeknepen billen en het voetbal liet alweer te wensen over. Naar volgend seizoen gaat er aan de Gaverbeek veel moeten gebeuren.