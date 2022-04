Eupen laat Ghanees uit Oekraïnse competitie testen

Eupen laat de komende weken een Ghanese profvoetballer meetrainen. De jonge Ghanees ligt nog wel onder contract bij een club uit Oekraïne.

Op de website van KAS Eupen is te lezen dat de Panda's de Ghanese profvoetballer Raymond Owusu tests laat afleggen. De 19-jarige spits staat momenteel onder contract bij de Oekraïense eredivisieclub Zorya Lugansk. Dit seizoen scoorde hij 4 doelpunten in 13 wedstrijden. Raimond Owusu traint van dinsdag tot en met vrijdag met het eerste elftal van AS Eupen.