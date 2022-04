De Roeck kijkt uit naar terugkeer naar Anderlecht: "Ik ben nog steeds verbaasd hoe warm die club is"

Jonas De Roeck promoveert met KVC Westerlo naar de Jupiler Pro League. De Kempense club heeft dan wel ambitieuze plannen, maar voor de coach staan de wedstrijden tegen RSC Anderlecht met stip genoteerd.

Jonas De Roeck - leuk detail: met Bart Goor zit er nog iemand met een verleden bij RSC Anderlecht op de bank - maakt de verwachtingen alleszins waar. De coach nam in 2019 het roer zelfs eventjes over bij paars-wit én werd in Brussel een mooie carrière voorspeld.

“Ik kijk ernaar uit om de mensen van Anderlecht terug te zien”, glimlacht De Roeck in Het Laatste Nieuws. “Ik had het er onlangs met Bart over. Ik ben nog steeds verbaasd hoe warm die club eigenlijk is. Dat is me het meest bijgebleven uit mijn tijd bij Anderlecht.”