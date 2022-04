La Gazzetta dello Sport: 'Romeinen willen ver gaan voor Paul Onuachu'

Blinkt de Gouden Schoen volgend seizoen in Rome? La Gazzetta dello Sport weet dat Lazio interesse heeft in Paul Onuachu (27).

De Romeinen zouden vijftien miljoen veil hebben voor Paul Onuachu, die nog tot medio 2024 onder contract ligt in Genk. Het is een publiek geheim dat de Nigeriaan zich wil meten in een van de grootste competities. Tegelijkertijd is het maar de vraag of Racing Genk akkoord kan gaan met een eventueel voorstel van Lazio. Genk wil boter voor de vis voor zijn doelpuntenmachine en plakte na vorig seizoen een prijskaartje van 25 à 30 miljoen op hem.

Nog in de roze krant staat te lezen dat de financiële situatie van Lazio niet best is. Willen ze Paul Onuachu inlijven, dan moet Lazio wat ademruimte creëren door een grootverdiener te laten vertrekken. Een van de grootste kanshebbers daar is Sergej Milinkovic-Savic (27), de Servische middenvelder die een verleden heeft bij Racing Genk.