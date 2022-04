Anderlecht gaat in zee met cryptobedrijf Delta Investment Tracker

RSC Anderlecht heeft er een nieuwe sponsor bij. Het cryptobedrijf Delta Investment Tracker gaat een samenwerking aan met paars-wit tot minimaal het einde van volgend seizoen.

Anderlecht pakt op zijn website trots uit met een nieuwe sponsor. Delta Investment Tracker tekent een contract met paars-wit dat loopt tot het einde van volgend seizoen. Het is een applicatie die je een overzicht geeft van je cryptoportefeuille. Anderlecht is continu op zoek naar vers kapitaal en zo is de nieuwe sponsor ook heel welgekomen.

“Met dit partnership willen we via het grote bereik van RSC Anderlecht onze boodschap verspreiden. Ook werken we aan onze naamsbekendheid als Belgische fintech startup om zo de vele openstaande vacatures in te vullen. We zijn trots exclusieve partner te kunnen zijn van de grootste en meest succesvolle club van het land", legde Nicolas Van Hoorde, de CEO van het bedrijf, uit.