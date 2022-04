Speelt Verschaeren zondag? "We wachten tot het allerlaatste moment om te beslissen"

De blessure van Yari Verschaeren valt wel degelijk mee en de bekerfinale lijkt niet in gevaar. Mogelijk doet Vincent Kompany zelfs zondag een beroep op hem, al is dat heel onwaarschijnlijk.

Verschaeren heeft een lichte verrekking in de lies, maar is op tijd gestopt vorige zondag. "We zullen wachten tot de allerlaatste seconde om te zien dat hij kan spelen", aldus Kompany. "Als een speler niet fit is, kunnen anderen zijn werk overnemen. Je moet die jongens vertrouwen. Een speler moet fysiek en mentaal klaar zijn."

Het is bijna uitgesloten dat Verschaeren aan de aftrap komt, om onnodige risico's richting bekerfinale te vermijden. Zijn vervanger heet waarschijnlijk Anouar Ait El Hadj, al maakte Francis Amuzu de laatste weken ook indruk. Mogelijk zit Verschaeren gewoon op de bank om in te vallen als het echt nodig is.