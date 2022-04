Voetbalkrant neemt spitsenduo's Pro League onder de loep: verrassingen in top vijf, hekkensluiter Standard

Met nog één speeldag voor het einde van de reguliere competitie is het tijd om de best scorende spitsenduo's in onze hoogste voetbalklasse onder de loep te nemen. Dat koningskoppel Undav-Vanzeir de lijst aanvoert, verbaast niemand. De rest van de top vijf is daarentegen minder vanzelfsprekend.

Zo is er met Antwerp (Frey en Benson), dat vijfde staat in de lijst van Transfermarket, naast Union SG maar één top vier-club terug te vinden in de top vijf. Zulte Waregem (Vossen en Gano) staat verrassend tweede, gevolgd door KRC Genk (Onuachu en Bongonda) en KV Mechelen (Storm en Cuypers). Club Brugge (De Ketelaere en Dost) en Anderlecht (Zirkzee en Kouamé) vinden we pas terug op plaats zeven en acht. Dat is enigszins verrassend te noemen, aangezien Club en Anderlecht na Union de best scorende clubs zijn in de Jupiler Pro League.

Heer en meester

Dat Undav en Vanzeir helemaal vanboven prijken in de lijst, valt moeilijk als een verrassing te noemen. Union is dan ook een van de weinige ploegen in onze competitie die met een echt spitsenduo vooraan speelt. De twee verdeelden dit seizoen al 38 doelpunten onder elkaar, en dat waren er naar alle waarschijnlijkheid meer, mocht Vanzeir de laatste 5 westrijden niet geschorst zijn geweest.

© photonews

Grote verrassing

Met 32 punten en een doelpuntensaldo van -24 staat Zulte Waregem op een troosteloze 16de plek in onze hoogste voetbalklasse. Intussen is de West-Vlaamse club wel zeker van het behoud in 1A volgend seizoen, en dat heeft het niet in het minst te danken aan het duo Vossen-Gano. De twee waren al goed voor 30 doelpunten, en hebben zo een voet in drie kwart van het totale doelpuntenaantal van Zulte dit seizoen. Enkel Undav en Vanzeir doen met 38 goals beter.

Slechtst scorende club uit top 4

Antwerp scoorde dit seizoen, met zijn 54 doelpunten, veruit het minst van de top 4 in onze competitie. Aan Frey (en Benson) zal dat in ieder geval niet liggen: zij scoorden exact de helft (27) van het totale doelpuntenaantal van The Reds. Daarbij is het niet onbelangrijk om te vernoemen dat Frey met 22 van de 27 doelpunten het gros van de doelpunten voor zijn rekening neemt.

Goals van overal

Club Brugge (70) en Anderlecht (69) zijn na Union (73) de best scorende ploegen in de Jupiler Pro League, al is dat niet terug te zien bij de spitsenduo's van de twee Belgische topclubs. De Ketelaere en Dost zijn met hun 26 doelpunten pas terug te vinden op plaats 7, Zirkzee en Kouamé moeten met een onderlinge doelpuntenaantal van 21 tevreden zijn met een achtste plek. Conclusie: bij zowel Club als Anderlecht komen de doelpunten van meerdere spelers. Blauw-Zwart heeft met De Ketelaere, Dost, Vanaken, Lang en Rits 5 spelers die meer dan 5 doelpunten achter hun naam hebben staan. Bij Paars-Wit zijn dat er zelfs 7: Zirkzee, Refaelov, Raman, Verschaeren, Kouamé, Gomez en Amuzu.

Hekkensluiter

Minder verrassend is de laatste plek van Standard in deze lijst. De Rouches presteren met een 13de plek in de competitie zwaar onder de verwachtingen, en dat is terug te zien in de productiviteit van hun spitsen. Dragus en Amallah komen samen aan amper 9 doelpunten. De tijden dat tandem Mbokani-Jovanovic de Jupiler Pro League in vuur en vlam zette, liggen helaas al ver achter ons.