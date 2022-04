📷 Overmars voor eerste keer gespot in stadion na alle commotie

De nieuwe directeur voetbalzaken van Antwerp, Marc Overmars, is voor de eerste keer gespot tijdens een wedstrijd van The Great Old. Samen met CEO Sven Jaecques was hij aandachtig toeschouwer tijdens de match tegen Cercle Brugge.

De aanstelling van Overmars ging gepaard met heel wat discussie en commotie en hij hield zich even op de achtergrond, ook door ziekte. Nu laat hij zich wel zien en de komende weken zal hij volgend seizoen al voorbereiden.