Tarik Tissoudali zijn goede prestaties bij AA Gent hebben de aandacht getrokken in Spanje

Tarik Tissoudali is aan een prima seizoen bezig zowel bij AA Gent, maar ook als kersvers international bij Marokko. De Nederlander heeft dan ook de interesse gewekt van een voormalige Spaanse grootmacht.

Volgens Gazet van Antwerpen geniet Tarik Tissoudali interesse vanuit Valencia. De Marokkaanse Nederlander van AA Gent was dit seizoen al goed voor 25 doelpunten in 46 wedstrijden. Hij kwam vorige winter over van Beerschot en heeft nog een contract van één seizoen.

Voor de 29-jarige aanvaller is het een droom om in Spanje te kunnen voetballen en dit lijkt dan ook zijn grote kans. Met AA Gent maakt hij nog kans om volgend seizoen Europees voetbal te spelen (bekerfinale + Play-Off 2) terwijl Valencia momenteel 9de staat in Spanje en uitgeteld lijkt voor Europees voetbal via de competitie al spelen ze ook nog wel de bekerfinale.