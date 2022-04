Nasleep Union-Beerschot: "Club Brugge kan sterk statement maken"

De Beerschotsupporters zorgden voor een beschamende voorstelling in het Dudenpark door even voor tijd het veld te bestormen.

Een pijnlijke zaak, niet alleen voor de club, maar ook voor het Belgische voetbal in het algemeen. Bovendien is er ook de sportieve impact, want Union stond op puntenverlies.

“Het sterkste statement zou nu kunnen komen van Club Brugge dat zegt: ‘Geef Union de drie punten maar.’ Maar is dat realistisch?”, vraagt Gert Verheyen zich in Extra Time af.

Voor Franky Van der Elst moet er snel een oplossing komen. “Ik hoop gewoon dat alle clubs zich neerleggen bij wat er ook beslist wordt”, vulde hij aan.