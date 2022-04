Opsteker voor Seraing voor barrages tegen RWDM: geen schorsing voor verdediger

Seraing was voor de laatste speeldag al veroordeeld tot plaats zeventien en barrages voor het behoud. Voor Les Métallos was het dus zaak om geen averij op te lopen op de slotspeeldag tegen Racing Genk. Dat lukte niet: Seraing verloor met 0-2 van Racing Genk en Kouadio-Yves Dabila werd uitgesloten.

De 25-jarige Ivoriaan van Seraing haalde na 34 minuten de doorgebroken Paul Onuachu neer en kreeg de rode kaart van Arthur Denil. Tot ergernis van coach Jean-Louis Garcia, die voor protest ook nog geel kreeg tijdens die fase.

Een dag later kon Seraing opgelucht ademhalen. Het Bondsparket maakte immers bekend dat Dabila er met enkel een voorwaardelijke schorsing goed vanafkomt.

Dat betekent dat de centrale verdediger beschikbaar is voor de barrageduels tegen RWDM, met als inzet het laatste ticket voor de Jupiler Pro League. Op 23 april trekt Seraing naar RWDM, een week later komen de Brusselaars op bezoek in het Stade du Pairay. Het worden (in principe) meteen de laatste wedstrijden van Dabila in het shirt van Seraing. De Ivoriaan wordt gehuurd van OSC Lille.