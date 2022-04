Dimitri de Condé opgetogen met transfer Maarten Vandevoordt: "Een verhaal met drie winnaars"

Dinsdag maakte Racing Genk bekend dat Maarten Vandevoordt in de zomer van 2024 de overstap maakt naar het Duitse RB Leipzig. Een knappe transfer voor de 20-jarige Truienaar, die nog twee seizoenen kan rijpen onder de lat in de Cegeka Arena.

"We zijn blij! Niet alleen met het resultaat, maar ook met de respectvolle manier waarop dit afgehandeld is", aldus Dimitri de Condé, Head of Football, in HBVL. "Hieraan is een lange tijd in alle stilte gewerkt, want het is een complex verhaal."

"RB Leipzig krijgt er over twee jaar een topkeeper bij, mét de nodige ervaring. Als club zijn wij trots dat wij opnieuw een speler uit onze opleiding zien doorstoten naar een absolute topclub. Ik heb meteen tegen Maarten gezegd dat ik heel blij voor hem ben, maar dat ik tegelijkertijd van hem verwacht dat hij de komende jaren nog extra stappen zet bij Genk."

"Bovendien zal de afwikkeling van dit dossier hem de volgende weken rust en vertrouwen geven tijdens de play-offs. Dit is een verhaal met drie winnaars", besluit Dimitri de Condé. Racing Genk communiceerde niets over de transfersom. Op Transfermarkt wordt gewag gemaakt van een bedrag van tien miljoen euro.