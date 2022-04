Dikke pluim voor Racing Genk: Enkel Ajax leidt doelmannen in Europa beter op

Een studie van CIES Football heeft aangetoond dat Racing Genk tot de beste opleidingsclubs voor doelmannen in Europa behoort.

Enkel Ajax doet het nog beter. Negen in Genk opgeleide doelmannen zijn actief bij Europese ploegen, zo becijferde CIES Football.

“Het voornaamste is dat iedereen bij Genk dezelfde filosofie uitdraagt”, zegt keepertrainer Guy Martens aan HLN. “Onze filosofie is dat we ze onder de lat zetten, jong of niet. En dat durft geen enkele Europese club. We kiezen vol voor proactieve doelmannen, die voortdurend anticiperen en gevaar proberen voorkomen.”

“Dat wil ook zeggen dat ze meevoetballend heel sterk moeten zijn. Tussen hun zes en tien jaar werken we zelfs niet met doelmannen. Het zijn libero’s, die alleen in geval van hoogste nood de bal met de hand mogen beroeren. Eerst word je een goede veldspeler, pas dan word je keeper.”

Courtois, Casteels, Vandevoordt, Leysen en Bolat kwamen allemaal tussen hun vijftiende en zeventiende bij de A-kern. Alle Genkse doelmannen komen momenteel uit de eigen opleiding.

Een keuze maken wie de beste was, is moeilijk voor Martens. “Bailly had schitterende kwaliteiten om z'n zestienmeter te bespelen, Bolat kon het spel heel goed lezen, Courtois had zo wat alles, Casteels eigenlijk ook, op zijn eigen tempo... ’t Is niet dat er iemand bovenuit stak, iedereen had z’n eigen kwaliteiten.”