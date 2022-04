Mbark Boussoufa is met voetbalpensioen, maar het kribbelt terug: "Ik hoop toch iets in de voetballerij te vinden"

Bijna twee jaar geleden stopte Mbark Boussoufa met voetballen. De Prins van het Astridpark stond gisteren in de afscheidsmatch voor Olivier Deschacht tussen de lijnen. Momenteel geniet hij vooral van het leven maar een job in het voetbal ambieert de Nederlander wel.

“Ik hoop toch iets in de voetballerij te vinden. Waar of in welke vorm, daar ben ik nog niet helemaal aan uit. Dat laat ik nog wat open”, vertelde hij tegenover Het Nieuwsblad.

De ambitie om ergens hoofdtrainer te worden heeft Boussoufa echter niet. “Dat is niet iets waar ik echt naar op zoek ben of waarvan ik zeg dat ik het graag zou willen worden. Trainer zijn is toch een hele andere job dan profvoetballer zijn. Als voetballer ben je gefocust op jezelf, terwijl je als trainer toch verantwoordelijk bent voor het hele team. Er komt zoveel meer bij kijken. Maar wat het uiteindelijk wordt, zien we later wel. Nu geniet ik even van mijn rust en van het leven.”

Boussoufa kwam in België uit voor AA Gent en nadien RSC Anderlecht. Tussen 2004 en 2011 was hij één van de absolute smaakmakers van de Jupiler Pro League. Zo won hij tweemaal de Gouden Schoen, werd hij driemaal Profvoetballer van het Jaar en hielp hij RSC Anderlecht aan twee titels en een beker.