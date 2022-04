Geweld en arrestaties na de bekerfinale in Nederland tussen PSV en Ajax

Na afloop van de bekerfinale in Nederland tussen PSV en Ajax (2-1) was het onrustig rond de Kuip in Rotterdam. Enkele fans van Ajax konden het verlies moeilijk verkroppen en zochten ruzie met de politie.

Het ging na afloop mis bij de bussen die vooraan stonden om snel te vertrekken. Een klein opstootje zou uit de hand gelopen doordat vele teleurgestelde Ajax-supporters weer uitstapten, volgens het Algemeen Dagblad met ‘vuurwerk dat blijkbaar in de bus lag’. Er werd met vuurwerk gegooid en een luik van een vernield dakraam naar de politie gegooid. De politie slaagde er weer in om de relschoppers naar binnen te krijgen of zelfs te slaan, waarna de deuren van de bus met het schild werden dichtgehouden. De politie arresteerde in en rond De Kuip totaal 22 supporters zowel PSV- als Ajax-supporters voor openlijk geweld, het gooien of en bezit van vuurwerk, drugsbezit en niet voldoen aan bevel of vordering. Voorafgaand aan de bekerfinale werd er vanuit een bus met PSV-fans vuurwerk gegooid naar een politiebusje, waarna politie te paard enkele charges moest uitvoeren.