🎥 Holland represent! Eerste dag van Bjorn Meijer bij Club Brugge op beeld vastgelegd: "Ik heb er onwijs veel zin in"

Club Brugge kondigde eerder op de dag de transfer van Bjorn Meijer aan. Zijn eerste dag bij blauw-zwart werd alvast op beeld vastgelegd.

Het is wel nog wachten tot de zomer van dit jaar om hem in de Belgische competitie aan het werk te zien. Meijer speelt het seizoen nog uit bij FC Groningen, alvorens naar Brugge te verhuizen. "Ik ben een linksback, fysiek sterk", stelt hij zichzelf als voetballer voor. "Ik hou ervan om mee op te komen en verdedigend mijn duels te winnen. Ik heb er onwijs veel zin in."

Van bepaalde toekomstige ploegmaats heeft Meijer al een goed beeld. Dat heeft met zijn nationaliteit te maken. "De Nederlandse spelers zijn me wel bekend." Onder meer Noa Lang verwelkomde hem reeds. 'Holland represent', riep Lang hem toe.

"Ik heb er onwijs veel zin in. Volgens mij zijn het ook geweldige supporters!"

Meijer onderging de nodige sportieve en medische testen om zijn transfer in kannen en kruiken te krijgen. "Ik heb het complex gezien: heel mooi, professioneel. Ik heb zeker een goed gevoel en volgens mij heeft Club ook geweldige supporters."