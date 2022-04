Gaat Club Brugge moeilijk doen als Ajax komt aankloppen? Blauw-zwart lijkt Schreuder te laten gaan

Scheiden de wegen van Club Brugge en Alfred Schreuder al na één seizoen? Die kans zit er dik in nu Ajax - zijn ex-club - is komen aankloppen. Er staan wel clausules in zijn contract, maar dat hoeft geen groot obstakel te worden.

Schreuder heeft een contract van onbepaalde duur met een paar afspraken erin. De afkoopsom daarin is alvast geen probleem voor Ajax, schrijft HLN. De krant meent ook dat Schreuder zich nog niet honderd procent gewaardeerd voelt bij blauw-zwart en dat de keuze tussen Club en Ajax straks snel gemaakt zou kunnen zijn. Want Club was ook nog niet zeker of ze met de Nederlander wilden doorgaan. Hij lijkt dus op weg naar Amsterdam, zelfs als hij Club voor de derde opeenvolgende keer kampioen maakt. Als Ajax doorduwt, moeten Mannaert en Verhaeghe opnieuw op zoek naar een trainer die de filosofie van de club kan doorzetten.