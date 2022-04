'Belgische topclubs in de rij voor OHL-talent, ook buitenlandse clubs melden zich'

Mandela Keita (19) was een van de lichtpunten in het voor OHL al afgelopen seizoen. De centrale middenvelder kwam 28 keer in actie in het team van Marc Brys en liet zich in positieve zin opmerken.

Het Nieuwsblad weet dat er zowel uit het binnen- als buitenland heel wat interesse is voor de belofte-international. Zo zouden Club Brugge, Anderlecht en Antwerp gecharmeerd zijn door Keita en zijn dossier in het oog houden. Deze Belgische topclubs krijgen overigens concurrentie uit het buitenland. Tijdens de wintermercato veegde OHL al een bod van Vitesse van tafel, maar ook nu liggen er kapers op de kust. Zo zouden Torino, Nice en Sheffield United al navraag gedaan hebben. OHL kan hoe dan ook de kat uit de boom kijken. De 19-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2024 onder contract, waardoor geïnteresseerde clubs de jackpot zullen moeten betalen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Mandela Keita in op twee miljoen.