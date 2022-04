Wesley Hoedt zit nog met grote ambities: "Dat is mijn doel, die drang is enorm"

Anderlecht begon de slotfase van het seizoen met een kater in de bekerfinale tegen AA Gent.

Dit weekend gaan de Champions’ Play-Offs van start en die zijn voor Anderlecht na de bekernederlaag nog veel belangrijker.

Wesley Hoedt stelt zich dan ook graag op als een van de leiders bij paarswit. “Vraag maar aan de groep hoe hard ik kan zijn. En dat is Van Crombrugge ook. Refaelov in iets mindere mate, maar die kan ook heel duidelijk zijn. En Cullen ook wel. Dus we zijn zeker scherp voor mekaar”, zegt Hoedt aan HLN.

“Maar uiteindelijk moet het ook van de spelers zelf komen. Het is nu of nooit, dat gevoel moet leven. Stel dat je vierde wordt en je hebt de beker verloren, dan is dit gewoon een k*tseizoen.”

Want ambitie heeft Hoedt zeker nog. “Het Nederlands elftal is voor mij op dit moment heel ver weg, zo eerlijk moet ik zijn. Ik wil hier belangrijk zijn en presteren, dat lukt. Nu wil ik dat koppelen aan prijzen winnen en Europees voetbal. Die drang is enorm. Het liefst van al speel ik volgend seizoen Champions League met Anderlecht. Dat is mijn doel.”