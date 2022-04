Kan Antwerp, wellicht mét De Laet, zondag attractief voetbal serveren tegen Club Brugge? "Het is niet altijd zwart of wit"

"Goed voetballen brengen we wel als de zon schijnt", sprak Brian Priske na een felbevochten driepunter op het veld van Kortrijk begin februari. Een boutade, maar wel eentje die de Deen blijft achtervolgen. Zeker omdat het gemor omtrent het geleverde spel van Antwerp blijft.

De weersvoorspellingen voor zondag in Brugge: opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af, bij 18 graden, aldus het KMI. Het ideale moment dus voor Brian Priske en co. om alle registers open te trekken. De discussie over de kwaliteit van het spel bij Antwerp laait al maandenlang hoog op. "Wat is mooi, attractief voetbal? Ik vind de discussie op zich nuttig, maar ik mis soms nuances. Het is niet altijd zwart of wit", vertelt Brian Priske op zijn wekelijkse persbabbel. "Staat attractief voetbal gelijk aan veel kansen en doelpunten? Of is het eerder de manier waarop je als ploeg een stevig blok optrekt? Voor mij is het een combinatie.

"Heus niet zo slecht"

"Wat de defensieve stabiliteit betreft, kan ik alleen maar zeggen dat we het erg goed hebben gedaan tot dusver. We krijgen beduidend minder doelpunten tegen dan vorig seizoen, met een verdediger minder op het veld (38 in het huidige seizoen, vorig seizoen 48, red.). En als ik iedereen moet geloven is er voorin minder kwaliteit aanwezig in vergelijking met vorig seizoen, toen jongens als Refaelov, Mbokani en Lamkel Zé hier nog waren. Wel, qua gemaakte doelpunten doen we bijna even goed als vorig jaar (55 dit seizoen, vorig seizoen 57, red.). Het is heus niet zo slecht als iedereen zegt. Ik heb respect voor elke mening. En ook ik ben niet tevreden over ons spelpeil, maar ik zie ook veel goeie dingen. Soms heb je tijd nodig, maar die heb je niet in Antwerp. Daar heb ik vrede mee", geeft de Deense T1 aan.

De Laet (wellicht) speelklaar

Voor de wedstrijd in Club Brugge moet Brian Priske stellen zonder het geblesseerde duo Fischer en Engels. Zij doen al oefeningen op het veld, weliswaar apart van de groep. De kans dat we hen dit seizoen nog aan het werk zullen zien, lijkt dan ook klein.

Birger Verstraete zit zijn tweede en laatste schorsingsdag uit. Tegen Cercle Brugge werd de West-Vlaming vervangen door Alhassan Yusuf. De jonge Nigeriaan lijkt ook in Jan Breydel in de basis te starten. "De knoop is doorgehakt. Een moeilijke keuze? Nee, niet echt. Kijk, Birger heeft het dit seizoen al heel goed gedaan, maar hij heeft wat veel kaartjes gepakt. Nu is het aan anderen om zich te tonen."

Goed nieuws is dat Ritchie De Laet wellicht speelklaar geraakt. De flankverdediger kampt met een aandoening aan de darmen, maar lijkt klaar voor de strijd van zondag. Brian Priske: "Ritchie heeft de voorbije twee weken alle trainingen kunnen meedoen. Hij is dan ook beschikbaar voor zondag, al blijft het afwachten uiteraard."