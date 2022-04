Speelt Club Brugge zijn coach kwijt? "Continuïteit is altijd goed" en "Jammer, man voor lange termijn"

Nu Ten Hag officieel naar Manchester United trekt, is het alle hens aan dek bij Ajax Amsterdam. En de kans dat ze in België komen shoppen is realistisch.

Alfred Schreuder wordt namelijk steeds luider genoemd als mogelijke opvolger bij de Ajacieden. Hij is bij Club Brugge actief, maar voor een beperkt bedrag los te weken.

"Het zou jammer zijn als hij vervroegd zou uittreden, want hij is een man voor de langere termijn", aldus Hugo Camps in zijn column in Het Laatste Nieuws.

Continuïteit is altijd goed

"Ach, dat leeft niet binnen de spelersgroep. We weten hoe snel het in het voetbal kan gaan. Zie maar naar hoe plots onze vorige coach ineens weg was", aldus Simon Mignolet daarover in dezelfde krant.

"Continuïteit is altijd goed, maar Club is niet afhankelijk van één trainer. Ach, laat ons nu nog niet aan de zomer denken. Eerst die zes play-offwedstrijden."