Kompany ziet Union nog steeds als favoriet, maar...: "Iedereen - van Brugge tot Antwerp - denkt hetzelfde"

Vincent Kompany op een persconferentie: hij antwoordt op elke vraag, maar achteraf vraag je je af of hij de vraag nu echt beantwoord heeft. Net voor de start van de play-offs ging hij uiteraard niet te veel vrijgeven. Ziehier vraag en antwoord...

Vincent, hoe gaat het met Ashimeru?

"Het enige wat ik nu kan zeggen is dat hij de volgende match niet beschikbaar is."

En hoe heeft Sergio Gomez 120 minuten verteerd?

"Hij heeft al heel veel minuten op de teller, maar hij zal zeker niet de enige zijn in de play-offs. Er zit een klein beetje slijtage op, maar met wat rust zal het wel in orde komen. Er zijn nog zes matchen op voluit te gaan. Het gaat nu om de knikkers hé. In het begin van het seizoen vermijd je alle risico's, op het einde van het seizoen is het op de tanden bijten."

Wat heb je moeten doen om sommige jongens er mentaal weer bovenop te helpen na de bekerfinale?

"Kijk, ik zal daar nog één vraag over beantwoorden. Dat hoofdstuk is voor ons afgesloten. We kunnen het ook niet uit de weg gaan. Er moeten lessen uit getrokken worden. We hebben een redelijk ervaren basisploeg, maar de kern van 30 is jong. Ze hebben bewezen mentaal weerbaar te zijn. Sommigen heb ik apart genomen, anderen heb ik in groep toegesproken. Ik hoop dat mijn uitleg niet veel anders was dan als we hadden gewonnen. Ik ben blij dat heel veel van die jonge gasten de beleving hebben meegemaakt."

Play-offs dan... Hoe kijk je ernaar, want de ambitie is er nog steeds uiteraard?

"Ik probeer het kalmst te blijven van iedereen in de play-offs. Win je zes keer, ben je kampioen. Iedereen - van Brugge tot Antwerp - denkt hetzelfde. Ik kijk nu naar Union en zie dat het een interessante kans is, maar ook een moeilijke."

Jullie verloren twee keer tegen Union. Welke lessen heb je daar specifiek uit getrokken?

"Dezelfde lessen als elke ploeg die tegen Union heeft gespeeld. Het is een ploeg met momentum en vertrouwen. Ze zijn stap voor stap gegroeid. Er kan enkel met lof gesmeten worden naar de trainer en de technische staf. Maar elke herkansing is een opportuniteit."

Union speelt graag tegen dominante ploegen. Ben je geneigd iets aan te passen om hen te dwingen meer de bal te hebben?

"Ik ben trainer van Anderlecht en als ze me zouden zeggen dat Union zich gaat aanpassen aan ons, zal ik blij zijn. Als ik nu alles aanpas, zullen zij wel blij zijn. Ze hebben verdiend waar ze staan door te spelen zoals ze spelen. Het is zelfs een beetje onjuist dat ze weer alles moeten herbeginnen, maar ik heb dat play-offsysteem niet uitgevonden."

Een tijd geleden zei je dat Union de enige kandidaat voor de titel was. Ben je nog van die mening?

"Ik verzin niks hé. Ze hebben het verdiend. Als je met zoveel punten de reguliere competitie afsluit, dan heb je gespeeld als kampioenen. Maar nogmaals: ik heb dat systeem niet uitgevonden. Daardoor zijn er nu vier clubs die denken dat ze het nog kunnen halen."

Nog een vraagje over je eigen ploeg: Marco Kana viel zondag goed in. Maakt hij je keuze op het middenveld moeilijker?

"De keuzes zijn altijd moeilijk geweest en dat zal voor de volgende wedstrijd niet anders zijn. Arnstad is ook goed ingevallen op Kortrijk. Het belangrijkste voor mij is dat die jongens op dezelfde manier getraind worden en dezelfde aandacht krijgen. Ik stel als prioriteit dat als ik een jongen nodig heb, dat ik geen twijfels heb. De kwaliteiten en het profiel zullen altijd verschillen."