Derde keer, goede keer voor Ventose en Racing Mechelen? "Tattoo van handtekening op zijn bil is extra stimulans"

Driemaal is scheepsrecht? Derde keer, goede keer? Drie keer voor ne frank? In Derde Amateur flirt Racing Mechelen al wekenlang met de titel. Tegen Lille United en Beringen lukte het niet, maar zondag in eigen huis tegen Betekom moet het raak zijn voor stamnummer 24.

Voetbalkrant.com blikt met Dries Ventose vooruit op wat voor Racing Mechelen de titelmatch moet worden. De 32-jarige spits draait al jaren mee in de nationale reeksen en wil met de Racing de stap naar Tweede Amateur zetten.

Dries, de voorbije twee weken wilde het niet lukken voor jullie. Voel je dat de druk stilaan toeneemt?

Toch wel. We hebben al twee kansen laten liggen, telkens met veel aanwezige Racing-fans. Iedereen wordt dus wel wat nerveus. Anderzijds zijn we die druk wel gewoon. Bij Racing wordt er verwacht dat je elke wedstrijd wint. We kunnen onszelf overigens weinig verwijten over de twee laatste wedstrijden.

Een titel vieren in Lille of Beringen zou mooi geweest zijn, al weegt het niet op tegen een kampioenenviering in het eigen Oscar Van Kesbeeckstadion. Zondag tegen Betekom moet het gebeuren?

Natuurlijk hadden we het graag eerder al afgemaakt, maar er is niets mooier dan in eigen huis kampioen spelen. Het zou zondag een heel mooie namiddag kunnen worden. Helaas moeten we voor de gelegenheid twee belangrijke spelers missen door schorsing, maar dat mag geen excuus zijn. Met onze brede kern moeten we daar echt geen schrik voor hebben.

Inmiddels loopt er ook al maandenlang een weddenschap. Bij een eventuele titel mag jij jouw handtekening laten vereeuwigen op iemands bil?

Klopt, al wil ik niet op de zaken vooruitlopen. Tijl Heyvaert (bekend van de podcast X&O’s), een van de beste vrienden van een ploegmaat, ging eens mee op stap. Plots vertelde hij dat hij een tatoo van mijn handtekening op zijn bil zou laten zetten als we de titel zouden pakken. We stonden op dat moment zeven punten achter Diest en kenden een mindere periode. Hij voelde zich dus vrij gerust, maar we zijn die uitspraak niet vergeten. We gebruiken het als extra stimulans.

Vorig seizoen speelde je nog in Eerste Nationale bij Tienen. Een stap terug naar Derde Amateur lijkt niet meteen de meest logische voor een spits van ‘amper’ 32?

Ik kon ook bij Tienen blijven, maar daar zaten we in Eerste Amateur aan ons plafond. Omwille van licentieperikelen komt de club niet in aanmerking voor promotie naar 1B. Dan leek het me veel leuker om met een traditieclub als Racing Mechelen voor de titel te spelen. Het is een fantastisch mooie club met een schitterende aanhang. We beleven een fantastisch seizoen en nu is het tijd om het af te maken. Ik ben gekomen voor de titel en ook volgend jaar blijf ik aan boord.

Je speelde bij heel wat traditierijke clubs. Je brak door bij Lierse. Via Rupel Boom ging het naar Beerschot-Wilrijk. Dat kan tellen.

Ik besef dat ik bevoorrecht ben en dat ik echt niet mag klagen. Ik heb bij heel wat leuke clubs gezeten, waar ik ook de nodige successen heb bereikt. Spelen voor de titel is het mooiste wat er is, zeker als er ook volk komt kijken. Ik ben heel graag bij Racing Mechelen. De groep hangt fantastisch aan elkaar. De supporters zijn erg fanatiek en doen alles voor de club. Ook zij snakken naar die titel.

Voor komende maandag heb je dan toch maar een dagje verlof genomen?

Helaas niet, dat is niet mogelijk in het onderwijs. Eerst de klus zondag afmaken en dan zien we wel wat het wordt.

Is het een bewuste keuze geweest om steeds op amateurbasis te voetballen?

Bij Lierse was ik in tweede klasse een half seizoen prof. Onder het bewind van Maged Samy was het toen een komen en gaan, waardoor de eigen jeugd minder kansen kreeg. Later in mijn carrière had ik bij Beerschot-Wilrijk in Eerste Amateur de kans om prof te worden. Ik heb toen de afweging moeten maken. Uiteindelijk heb ik mijn goede job in het onderwijs niet op het spel gezet om een jaar profvoetballer te worden.

Voelen jullie het nu ook zo kriebelen? pic.twitter.com/vYoyBHDqZB — K. Racing Club Mechelen (@krcmechelen) April 22, 2022