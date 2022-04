Mikautadze bezorgt Seraing prima uitgangspositie tegen RWDM

Seraing was de beste ploeg voor de pauze. Mikautadze miste enkele prima kansen, maar op slag van rust sloeg de Georgiër dan toch toe. Een sterk RWDM ging na de koffie op zoek naar de gelijkmaker, maar had het geluk niet aan zijn zijde. Rommens (vrije trap) en De Camargo (omhaal) troffen het kader.

RWDM en Seraing trapten af op een hobbelig veld. Veel passes kwamen niet aan. De thuisploeg begon met veel initiatief en druk naar voren, maar naarmate de wedstrijd vorderde nam Seraing de overhand. Het eerste schot binnen kader kwam er na twintig minuten spelen. Maziz trapte een vrije trap voor Seraing te centraal waardoor Defourny de bal gemakkelijk in hoekschop kon verwerken.

Nadien kwamen de ballen gemakkelijker aan bij Seraing. Mikautadze kon verschillende keren dreigen, maar de bal viel maar niet in doel. Op het halfuur kon de Georgiër vrij koppen en de bal leek in de winkelhaak te belanden, maar de doelman van RWDM kon de bal nog net uit zijn kooi ranselen.

© photonews

RWDM stond helemaal op eigen helft en probeerde op de counter iets te forceren. Kylian Hazard trapte vanuit een korte hoek op Dietsch. Beide ploegen leken de rust in te gaan met een brilscore op het bord, maar net voor rust bracht Mikautadze de uitploeg op een verdiende voorsprong.

RWDM ging bij de start van de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Net voor het uur was het bijna prijs voor de thuisploeg. Op een vrije trap krulde Rommens in eerste instantie op de paal en in de herneming trapte De Camargo met een omhaal op de lat. Seraing kwam met de schrik vrij. Tien minuten later was RWDM er opnieuw dichtbij. Vorogovskiy kopte een hoekschop op doel, maar Oparé kon de bal nog op de lijn wegwerken.

Aan het einde van de wedstrijd nam de thuisploeg meer risico's waardoor Seraing verschillende keren kon counteren via Maziz, maar de bezoekers vergaten de match af te maken. De ploeg van Jean-Louis Garcia gaat met een goede uitgangspositie de tweede wedstrijd in.