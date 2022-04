Olivier Deschacht is streng voor ex-club: "Dan kun je moeilijk zeggen dat Anderlecht dit seizoen een stap vooruit heeft gezet"

Anderlecht likt zijn wonden na de bekernederlaag tegen AA Gent. Zondag opent paars-wit zijn play-offs met een wedstrijd op het veld van Union. In HLN blikt Olivier Deschacht vooruit.

"Ik hoop dat Vincent Kompany deze week intern toch streng is geweest. Ik miste in zijn uitleg de objectieve analyse dat het gewoon niet goed genoeg was in de bekerfinale. Zondag wordt dan ook meteen een cruciale wedstrijd, we gaan toch in één seizoen toch geen drie keer verliezen van Union zeker? Alsjeblieft zeg! Dan kun je moeilijk zeggen dat Anderlecht dit seizoen een stap vooruit heeft gezet", aldus Deschacht.

Olivier Deschacht geeft verder aan dat Kompany dit seizoen een goede basis heeft gelegd. Toch kan de analist zich niet vinden in de wisselpolitiek van de T1 van paars-wit. "Hij zou toch eens moeten durven pokeren en Zirkzee laten staan, want nu speel je met zijn vertrouwen door hem telkens vroeg naar de kant te halen. Dat kruipt in je hoofd."

"Jongens als Zirkzee en Verschaeren hebben die flits in de benen. Ik vergelijk ze met Boussoufa of Jovanovic. Dat waren spelers waarvan je wist: er kómt een moment waarop zij de match kunnen beslissen. En net daarom bleven ze staan, ook in een mindere wedstrijd."