Analist maakt opvallende link en keuze voor nieuwe trainer van Club Brugge

De Champions' Play-Offs zijn van start gegaan, maar er wordt al met één oog richting volgend seizoen gekeken.

In de Jupiler Pro League zouden er best wel wat ploegen van trainer kunnen of moeten wisselen, zeker ook in de top vier die voor de titel speelt.

Eén man lijkt zeker van zijn stoel, dat is Vincent Kompany bij Anderlecht. De kans dat Priske volgend seizoen nog aan de slag is bij The Great Old hangt wellicht af van het feit of hij Europees voetbal haalt.

Alfred Schreuder werd gelinkt aan een vertrek richting Ajax, waardoor blauwzwart een nieuwe trainer moet binnenhalen. Analist Frank Buyse van de Krant van West-Vlaanderen komt met een opvallende keuze voor een opvolger op Jan Breydel.

“Kompany zit allicht gebeiteld, al loopt het wéér slecht af voor RSCA. Felice Mazzu al zeker, al zou het niet onlogisch zijn dat de Italiaanse Belg, veel geleerd uit zijn mislukt avontuur bij Genk dit wonderjaar bij een echte topclub kan verzilveren”, schrijft Buyse. “Heeft die indertijd niet al eens gesproken met Club Brugge, dat straks wellicht op zoek moet naar een nieuwe coach?”

Naast Mazzu als opvallende link en keuze ziet Buyse ook opties voor Wouter Vrancken. Hein Vanhaezebrouck zou alvast geen optie zijn voor blauwzwart.

“En wat zat in het hoofd van Wouter Vrancken, uitstekend profiel voor Club, toen de coach van KV Mechelen donderdag met zijn bestuur zijn vertrek besprak. En het sleept aan, AA Gent en Vanhaezebrouck, Hein toch niet naar Club? Bah neen, Vincent Mannaert vond Ivan Leko al eigenwijs...”