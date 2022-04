Disciplinair Comité legt Zulte Waregem, Standard en Union boetes op: "Vreselijke gedachte dat publiek risico moet lopen"

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft Zulte Waregem en Standard stevige boetes opgelegd voor incidenten met pyrotechnisch materiaal op speeldag 33.

Het Disciplinair Comité legde Zulte Waregem een boete van 4000 euro op voor het afsteken van Bengaals vuurwerk en rookpotten in de thuiswedstrijd tegen STVV. Essevee beargumenteerde dat het onmogelijk is om pyrotechnisch materiaal volledig uit de stadions te weren. Het Disciplinair Comité kon zich hier absoluut niet in vinden en repliceerde dat het 'een vreselijke gedachte is dat het publiek het risico om brandwonden op te lopen zomaar moet aanvaarden.'

Voor gelijkaardige overtredingen in de thuiswedstrijd tegen Union kreeg Standard een boete van 3000 euro. In die wedstrijd lieten ook de uitfans zich niet van hun beste kant zien. Na enkele inbreuken tegen de reglementen rond pyrotechnisch materiaal kreeg de koploper een boete van 2500 euro opgelegd. (bron: Belga)