CIJFER VAN DE WEEK: 75: Op basis van de expected points hadden we andere play-off 1, Antwerp zelfs niet in play-off 2 én andere degradanten

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de zogeheten expected points die de ploegen dit seizoen hadden moeten krijgen.

Dan hadden we heel andere play-offs gezien. Club Brugge zou als leider zijn begonnen met 80 (=40) punten, gevolgd door Union met 79 (=40*) en ... AA Gent met 75 (=38*) punten. Anderlecht (74=37) zou er ook bijgeweest zijn in nóg spannender play-offs dan nu het geval is.

Beerschot 16e

Genk zou volgen op twintig punten afstand, maar wel als vijfde eindigen. Cercle Brugge werd zesde, Charleroi en STVV zouden play-off 2 hebben vervolledigd.

Opmerkelijk: Antwerp zou pas tiende zijn geworden met 43 punten, twintig minder dan ze in werkelijkheid kregen. Onderaan zou Beerschot 16e zijn geworden, voor Zulte Waregem en Seraing.