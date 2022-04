Volgend seizoen wordt het jaar van Anderlecht: "Kloof met Club Brugge is niet zo groot"

Oud-sportief directeur Frank Arnesen blikt vooruit op de nabije toekomst van RSC Anderlecht.

Frank Arnesen moest eind 2019 vertrekken bij Anderlecht. Momenteel is hij aan de slag als technisch directeur van Feyenoord.

Hij geloofde in de capaciteiten van Vincent Kompany als trainer van paarswit. “Ik was zeer enthousiast. Hij is een ongelofelijk trainerstalent. Alleen... Hij heeft geen ervaring”, zegt Arnesen aan Het Nieuwsblad.

“Dat was geen geheim, maar die is wel essentieel aan de top. Dat komt wel goed, Anderlecht moet nu volhouden. Anderlecht stond in de bekerfinale en zit in de top vier: het gaat bijlange niet slecht.”

Volgend seizoen moet volgens Arnesen het jaar van Anderlecht worden. “Vincent is de juiste man op de juiste plaats. Geloof me: de kloof met pakweg Club Brugge is niet zo groot als de buitenwereld denkt.”