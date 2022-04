Cyriel Dessers, de man van tien goals in de Conference League: "Misschien ben ik dan toch niet die slechte spits"

Na een spektakelstuk won Feyenoord in een kolkende Kuip met 3-2 van Olympique Marseille. Met twee doelpunten had Genk-huurling Cyriel Dessers een groot aandeel in de zege. Volgende week proberen de Rotterdammers in Frankrijk een ticket voor de finale van de Conference League te bemachtigen.

Na zijn twee doelpunten van donderdag zit Cyriel Dessers, topschutter in de Conference League, al aan tien treffers. "Misschien ben ik dan toch niet zo'n slechte spits, hé", knipoogde Dessers in een reactie bij Sporza. "Ach, het is een mooie bijkomstigheid, meer niet."

Over de match zelf geraakte Dessers niet uitgepraat. Met pretoogjes deed hij zijn relaas van een memorabele avond. "Het ging alle kanten op, maar het was fantastisch om deze match te spelen. Als kind droom je ervan om in volle stadions te kunnen spelen. Het gevoel om in zo'n matchen te scoren, valt bijna niet te omschrijven. En ik doe het vanavond twee keer, in een belangrijke halve finale tegen Olympique Marseille."

"We zijn trouw gebleven aan onze stijl en we zijn niet gaan inzakken, zo doen we het al een heel seizoen. We weten dat daar een hoge risicofactor achter schuilt, maar het levert ook veel op. We hebben Marseille tot fouten kunnen dwingen. Zij waren niet top, maar je voelt dat die flits er op élk moment kan komen bij hen", besluit Cyriel Dessers.