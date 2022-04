Joren Dom komt met extra ambitie naar Leuven: "Marc Brys heeft me daar warm voor gemaakt"

Joren Dom tekende een overeenkomst voor twee seizoenen bij OH Leuven en komt transfervrij over van Beerschot.

De polyvalente Dom komt zo na een lange periode in het Antwerpse voetbal naar Den Dreef en verlengt zijn verblijf in 1A. Hij kan na 5 jaar opnieuw samenwerken met oude bekende Marc Brys.

Dom koos resoluut voor een nieuw avontuur. “Ik ben tevreden dat ik in 1A kan blijven spelen”, klinkt het op de website van OHL. “Ik denk wel dat ik een goed seizoen heb gedraaid, ondanks dat we met Beerschot naar 1B zijn gezakt. Voor mij is het positief dat ik mijn kwaliteiten kan bijdragen aan een club op het hoogste niveau.”

Ook de samenwerking met Marc Brys was één van de elementen om hem over de streep te trekken. “Ik heb met hem heel fijn samengewerkt en ondanks dat het al 5 jaar geleden is, heb ik daar zeer goede herinneringen aan. Het is een heel goede coach. Ik volg nu ook de opleiding om mijn UEFA-A trainersdiploma te behalen en Marc Brys heeft me daar wel warm voor gemaakt. Op persoonlijk vlak had ik er ook een goede band mee, dus ja, ik kijk er wel naar uit.”