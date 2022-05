Sterkhouder Club Brugge denkt na over buitenlands avontuur: "Maar eerst titel! Dan drink ik alles wat ik tegenkom, je gaat me niet herkennen"

Hij is er 29, maar speelt als een jong veulen. Clinton Mata is de lolbroek, maar ook de superprof van de Brugse kern. Na dit seizoen zou het wel eens zijn laatste kans op een buitenlands avontuur kunnen zijn. En daar denkt hij nu toch over na.

"Ik word stilaan oud, hé. Ik ben bijna 30. Misschien is het tijd voor een buitenlands avontuur", zegt hij in HLN. "Ik heb de ronde van België afgelegd. Letterlijk. Van Eupen tot Brugge. Ik heb hier van de Champions League mogen proeven. Twee keer kampioen geworden ook. Een derde landstitel op rij zou een afscheid in schoonheid betekenen. Nu, ik ga niet in de soep spuwen. Ik ben heel blij bij Club. Maar als er zich iets moois aandient, zou het toch niet meer dan logisch zijn dat ik eens luister?" Maar eerst die titel. Daarvoor moeten ze nog voorbij Union, wat niet makkelijk zal zijn. "Ik weiger daarbij mijn ambities weg te steken: ik wíl absoluut weer kampioen worden. Met eindelijk een feest waar ik door het dolle heen kan gaan. Ik drink normaal geen alcohol, maar stel dat we opnieuw de titel pakken, dan ga je me niet herkennen. Dan drink ik alles op wat ik tegenkom. Álles."