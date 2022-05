Anderlecht is én blijft voor Vanden Borre dé club: "Als ik een aanbieding krijg, teken ik blindelings"

Anthony Vanden Borre geniet momenteel van het voetbalpensioen. De voormalige sterkhouder was onlangs kritisch voor paars-wit, maar oude liefde roest niet. Inclusief sollicitatie.

Anthony Vanden Borre nam enkele weken geleden geen blad voor de mond over de gang van zaken bij RSC Anderlecht. “Het bestuur is veranderd”, zegt hij daarover in Het Laatste Nieuws. “Maar de ziel van de club verandert niet. Ook de supporters niet. Uiteindelijk zijn het allemaal passanten, maar de fans zijn er voor altijd.”

“Ik volg Anderlecht dan ook nog steeds op de voet”, gaat het jeugdproduct van paars-wit verder. “Vincent Kompany is én blijft een vriend voor het leven. En Anderlecht blijft de club die me gevormd heeft. Het blijft de club van mijn hart. Als ik een aanbieding krijg, teken ik blindelings. Dat kan binnen de A-ploeg zijn, maar evengoed bij de jeugd.”