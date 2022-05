Arbitrage kreeg er ook na Gent - Mechelen opnieuw van langs: "Mechelen had veel pech" en "Nu misschien ook niet meer naar meeting gaan"

De laatste weken was er heel veel kritiek op de arbitrage uit heel veel hoeken. En dat zorgt ook op persbabbels al eens voor interessante gesprekken.

"De arbitrage? Boucaut floot een bijna perfecte wedstrijd, ik zal een en ander wel verkeerd gezien hebben aangezien ik ver van de fases zat en je in de Ghelamco Arena ook wat lager zit dan elders", aldus Wouter Vrancken na de nederlaag bij AA Gent.

Pech

"Ik was de enige coach van play-off 2 die aanwezig was bij de uitleg van de regels voor de play-offs ...", klonk het. Waarop Vanhaezebrouck inpikte: "Maar nu ga je misschien ook niet meer gaan?" - veelzeggend en niet eens onlogisch allemaal zou het zijn.

"Neen, Mechelen had heel wat pech deze wedstrijd. We krijgen een corner die er eigenlijk geen is en daaruit scoren we en er waren nog een paar fases. Hun doelpunt? Dat is wel terecht afgekeurd, want het was een fout die eraan voorafging. Maar Mechelen had heel wat pech", vond Vanhaezebrouck.