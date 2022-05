Overmars is al bezig met opvolging Priske: één grote naam uit Nederland al zeker op het lijstje

Zoals we gisteren al schreven, zijn de dagen van Brian Priske geteld op de Bosuil. In principe mag hij het seizoen wel uitdoen, maar daarna moet hij plaats ruimen. Marc Overmars is intussen al bezig met zijn opvolging.

In de bestuurskamer is het niet goed gevallen dat hij zondag weer teruggreep naar zijn geliefde viermansverdediging bij de rust en zo de ploeg nog meer in de problemen bracht. Al zal dat wel een kleine druppel geweest zijn, want de beslissing hing al langer in de lucht. Paul Gheysens is niet tevreden met wat Antwerp dit seizoen laten zien heeft. Directeur voetbalzaken, Marc Overmars, is intussen al bezig met zijn opvolging. Volgens Het Nieuwsblad staat er op zijn lijstje alvast één grote naam uit Nederland. Priske heeft wel nog een contract tot 2023 en zal dus nog een aanzienlijke ontslagvergoeding krijgen.