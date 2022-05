Noorse succescoach in beeld bij Standard

Volgens Het Nieuwsblad is Ronny Deila een van de opties om vanaf volgend aan de slag te gaan bij Standard. De 47-jarige Noor is momenteel actief bij New York City en won al drie titels en twee bekers als coach.

Ronny Deila is van de drie resterende kandidaten om vanaf volgend seizoen Standard te coachen. De Noor is momenteel aan de slag bij New York City, waar hij momenteel op een zesde plaats staat. Vorig seizoen won hij met New York City voor het eerst in de clubgeschiedenis de landstitel in de in de MLS.

Voordien won Deila al titels met het Noorse Stromsgodset (12-13) en Celtic (14-15 en 15-16). De nieuwe eigenaars van Standard hebben contact opgenomen met de entourage van de coach. Bij New York City FC ligt de Noor nog onder contract tot midden 2023.